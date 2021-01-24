ليبيا – اتهم السياسي والحقوقي محمد اللافي البعثة الأممية بالتقصير، مؤكدًا أنه عليها تفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين من خلال حسم الملف العسكري والأمني قبل الانتقال للمسار السياسي.

اللافي أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن البعثة الأممية قفزت على مخرجات مؤتمر برلين بالمضي قدمًا في تسريع عملية الحوار السياسي والتغاضي عن الحوار الأمني، الذي يعتبر الجزء الأهم، مشيرًا إلى أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي.

وشدد على ضرورة إخراج الجانب التركي من المشهد؛ كي يتمكن أبناء الشعب الليبي من حل المشكلات التي تعاني منها البلاد، بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

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