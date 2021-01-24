المغرب – أظهرت إحصاءات رسمية، أن التضخم بالمغرب سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمئة خلال عام 2020، مقارنة مع 2019.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن هذا الارتفاع نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 بالمئة والسلع غير الغذائية ب 0.5 بالمئة.

وجاء الارتفاع في معدل التضخم على الرغم من تراجع أسعار المواصلات بنسبة 0.4 بالمئة، وخدمات الترفيه والثقافة بنسبة 0.9 بالمئة، والنقل نسبة 1.6 بالمئة، وفقا للبيانات الجديدة.

بحسب مندوبية التخطيط، تفاوتت الزيادة في الأسعار بشكل ملحوظ بين المدن المغربية، إذ تجاوزت 1 بالمئة في طنجة أقصى شمال البلاد والعيون عاصمة إقليم الصحراء (جنوب).

وقالت مندوبية التخطيط إن أدنى زيادة في الأسعار كانت 0.1 بالمئة، سجلت في وجدة شمال شرق البلاد.

الأناضول

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