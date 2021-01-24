ليبيا – قال أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5 + 5) التابعة لحكومة الوفاق العميد مختار النقاصة إن موقف المجتمع الدولي والبعثة الأممية واضح بوجوب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.

النقاصة شدد في تصريحات خص بها قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت على أن اللجنة وضعت خطة فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة تدريجيًا، ورجوع قوات الطرفين إلى مواقعها، مؤكدًا أن تنفيذ الاتفاق يقع على عاتق المسؤولين في الجانبين، وأن عمل لجنة 5+5 فني بحت.

ونبه النقاصة إلى أنه في حال عدم التزام الأطراف المسؤولة عن المرتزقة والقوات الأجنبية بتنفيذ بنود الاتفاق فقد يصدر قرار من مجلس الأمن بحقها، على حد قوله.

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