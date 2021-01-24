ليبيا – قام وزير دفاع الوفاق الموالي بشدة لتركيا صلاح الدين النمروش السبت بزيارة إلى جمهورية تشاد، وكان برفقته رئيس أركان الرئاسي محمد الحداد وعدد من ضباط الوفاق والمستشارين.

دفاع الوفاق أفادت بحسب مكتبها الاعلامي بأنه كان في استقبالهم الرئيس ادريس دبي رئيس جمهورية تشاد، و وزير الدفاع محمد ابالي صالح.

وقد تمحور اللقاء حول مناقشة أسس تعزيز وتطوير التعاون بين دفاع الوفاق ووزارة الدفاع التشادية و آليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية التشادية والتعاون من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية و مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وبدوره أكد الرئيس التشادي على أن بلاده تدعم السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

Share and Enjoy ! 0 Shares