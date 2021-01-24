ليبيا – أكد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية علي الهازل أن إدارة المركز لم ترفع أي قضية ضد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق.

ودعا الهازل في تصريحه لقناة “218” الجهات الإعلامية التوجه اليوم إلى المحكمة، لمعرفة إن كانت هناك قضية، مؤكدًا أن ما أفادت به الهيئة العامة للأوقاف ليس صحيحًا.

ويأتي تأكيد الهازل بعد منشور للهيئة العامة للأوقاف على “فيسبوك” ذكرت فيه أن المنازعات والتعديات من قبل رئيس المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية محمد الجراري مستمرة، حيث تم تحديد يوم الأحد، لعقد جلسة للقضية الأخرى ضد الهيئة العامة للأوقاف مطالبًا فيها بملكية مصلى جنائز منيذر ليكون معرضًا للمركز.

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