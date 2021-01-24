تركيا: تدفق 4.9 مليارات متر مكعب من الغاز عبر “تاناب” في 2020

تركيا: تدفق 4.9 مليارات متر مكعب من الغاز عبر “تاناب” في 2020

تركيا – صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن 4.9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي تدفق عبر مشروع “تاناب” في 2020، و9.1 مليارات منذ افتتاحه في يونيو/ حزيران 2018.

وأكد الوزير في كلمة امس، خلال مشاركته في فعالية تعليمية بالعاصمة أنقرة، أهمية التعاون بين تركيا وأذربيجان في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن البلدين ينفذان مشاريع طويلة الأجل وواسعة النطاق تقوم على الثقة المتبادلة، مضيفا أن أبعادها الدولية تشير إلى نجاحها.

وأوضح أن مشروع “تاناب” قدم مساهمة كبيرة ومهمة جدا في تأمين الغاز الطبيعي إلى تركيا، كما أنها أصبحت مفتاحا مهما لإمداد الغاز إلى أوروبا.

وذكر أن 4.9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي تدفقت عبر مشروع “تاناب” في 2020، و9.1 مليارات منذ افتتاحه في يونيو 2018.

ولفت دونماز، إلى أن تركيا استوردت 45 بالمئة من احتياجاتها من الغاز من أذربيجان خلال العام الماضي.

وتبلغ تكلفة مشروع “تاناب” قرابة 7 مليارات دولار، ويبلغ طول أنابيبه العابرة للأراضي التركية ألفا و850 كم ابتداء من ولاية أرداهان (شرق) وانتهاء عند منطقة إبسالا بولاية أدرنة (غرب).

وسينقل الخط الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا عبر أراضي تركيا، بعد تخصيص جزء منه لتلبية احتياجات الأخيرة، بينما سيتم ضخ الكمية المتبقية إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي.

ويمتد خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي “تاب” على مسافة 870 كيلومتراً.

ويعد “تاناب” من أهم خطوط الغاز الاستراتيجية التي تشرف عليها تركيا.

الأناضول

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