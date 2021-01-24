تونس – أعلنت وزارة الصحة التونسية، امس أنه تقرر تمديد حظر التجوال لمدة 3 أسابيع ومنع التجمعات والتظاهرات، مؤكدة خطورة الوضع الوبائي في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، في تصريح صحفي، امس إن “تونس في مفترق خطير اليوم، والوضع الوبائي بات خطيرا جدا”.

وشددت بن علية على ضرورة تطبيق كل الإجراءات المعلن عنها والإلتزام بالبروتوكولات، مشيرة إلى أنه في حال عدم الإلتزام بها سيمرون بإجراءات أكثر شدة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بتونس، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة عن تسجيل أكثر من 100 وفاة لأول مرة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و92 حالة.

المصدر: RT

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