إيطاليا – نشر حساب يوفنتوس على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي اختارها مدرب الفريق، أندريا بيرلو، لخوض مباراة بولونيا، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، على رأس التشكيلة.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

في حراسة المرمي: تشيزني

في خط الدفاع: دانيلو، كيلليني، بونوتشي، كوادرادو

في خط الوسط: بنتانكور، آرثر ميلو، ماكيني

في خط الهجوم: رونالدو، كولوسيفسكي، بيرنارديسكي

ويتطلع يوفنتوس لتحقيق نتيجة الفوز أمام بولونيا، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة، ويقلص الفارق إلى 7 نقاط مع المتصدر ميلان، الذي خسر أمس السبت، في عقر داره أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة.

تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس، يملك في جعبته مباراة مؤجلة ضد نابولي.

المصدر: حساب يوفنتوس على “تويتر”

Share and Enjoy ! 0 Shares