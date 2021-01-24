فيينا – توقع مصرف سيتي بنك الأمريكي، تجدد الخلافات بين منتجي النفط في تحالف “أوبك+” خلال 2021، بضغط من الخلافات بين الإمارات والسعودية حول سياسات الإنتاج والتي تصاعدت منذ منتصف 2020.

وقال المصرف الأمريكي في تقرير التوقعات لعام 2021، الخميس، إن أسواق النفط ما زالت تعاني بسبب فائض المعروض والخلافات السياسية داخل مجموعة أوبك+.

وفي أبريل الماضي، توصل تحالف “أوبك+” بقيادة السعودية وروسيا إلى اتفاق تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا اعتبارا مطلع مايو/أيار حتى نهاية يوليو/تموز.

وخفف التحالف خفض الإنتاج إلى 7.7 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مطلع أغسطس/آب حتى نهاية 2020، وإلى 7.2 ملايين برميل اعتبارا من يناير/ كانون الثاني الحالي.

وتابع سيتي بنك: “حتى إذا تم الحفاظ على الانضباط خلال 2021، إلا أن الخلافات بين الإمارات والسعودية حول سياسة الإنتاج يمكن أن تظهر مرة أخرى في أي وقت”.

وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبلغت الإمارات نظراءها في “أوبك+”، أنه رغم دعمها تمديدا للتخفيضات القائمة، فإنها ستجد صعوبة في الاستمرار على نفس تخفيضات الإنتاج العميقة في 2021.

وكشف التقرير أن اتفاقية “أوبك+” الأخيرة توفر لصناعة النفط التعافي، لكن المشاكل قد تشتعل لاحقا، مضيفا أن “أوبك+” تواصل إدارة الإنتاج شهريا، ولكنها قد تظهر تصدعات تهدد الاتفاق.

ويرى أنه سيكون من الصعب الحفاظ على مجموعة المنتجين معا، عندما يكون لدى الإمارات قدرة إنتاج متزايدة، بجانب التزام روسي أقل.

ورجح التقرير أن يتراجع الامتثال أكثر خلال الأشهر المقبلة، مع تحسن الطلب التدريجي.

الأناضول

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