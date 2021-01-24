مصر – يخوض المنتخب المصري مباراة مصيرية ضد نظيره السلوفيني، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد، المقامة في مصر حاليا.

ويحتل منتخب السويد صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، متفوقا في المواجهة مباشرة على نظيره المصري، صاحب الرصيد.

وتأتي روسيا في المركز الثالث، برصيد 5 نقاط، لتفوقها في المواجهة المباشرة أيضا على سلوفينيا، صاحبة المركز الرابع بخمس نقاط.

بينما خرج منتخبا بيلاروسيا (بيلاروس) ومقدونيا تماما، من دائرة المنافسة على بطاقتي ربع النهائي، حيث يحتل الأول المركز الخامس، برصيد نقطتين، في حين يتذيل الثاني الترتيب من دون رصيد.

وفي حال فوز مصر على سلوفينيا، سيرفع منتخب “الفراعنة” رصيده إلى 8 نقاط، وسيتأهل رسميا بذلك إلى دور الثمانية، بغض النظر عن نتيجة لقاء السويد وروسيا.

المصدر: وكالات

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