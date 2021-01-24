الرياض – هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية النفطية وغير النفطية (الفرق بين الصادرات والواردات) بنسبة 61.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2020.

وحسب مسح للأناضول، استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الأحد، بلغ فائض الميزان التجاري 38.7 مليار دولار.

كان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2019 نحو 100.4 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 33.9 بالمئة إلى 158.1 مليار دولار، كما هبطت الواردات 13.9 بالمئة إلى 119.4 مليار دولار.

وهبطت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية، المصنفة بأكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 40.6 بالمئة‏ إلى 109.2 مليار دولار.

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الماضي، نتيجة لتداعيات تفشي فيروس “كورونا” على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.

كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 25.7 بالمئة خلال 2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.

الأناضول

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