البرازيل – لقي رئيس نادي بالماس ريجاتاس البرازيلي لكرة القدم، و4 من لاعبي الفريق مصرعهم، صباح اليوم الأحد، إثر سقوط طائرتهم.

ووقع الحادث عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار “بورتو ناسيونال”.

وقال نادي بالماس فريق الدرجة الرابعة البرازيلي، عبر حسابه على موقعه “إنستغرام”، إن الطائرة الصغيرة كان على متنها كل من، لوكاس مييرا رئيس النادي، والرباعي: لوكاس براكسيديس، غيليرمي نوي، رانولي، وماركوس موليناري، إضافة إلى الطيار المعروف باسم “القائد فاغنر”.

وكانت الطائرة في طريقها إلى مدينة غويانيا عاصمة ولاية غوياس التي كان من المقرر أن تستضيف مباراة فريق “بالماس ريجاتاس” ومضيفه “فيلا نوفا”، غدا الاثنين.

وأعاد هذا الحادث إلى الذاكرة فاجعة تحطم طائرة نادي تشابيكوينسي البرازيلي في عام 2016، والتي أدت إلى مصرع الغالبية العظمى من لاعبي الفريق وطاقمه الفني والإداري.

المصدر: وكالات

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