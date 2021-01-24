إسبانيا – تعرض نجم فريق ريال مدريد، ماركو أسينسيو، للإصابة مجددا، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس (4-1)، أمس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأحد، إن استبدال ماركو أسينسيو، في الشوط الثاني من المباراة لم يكن بهدف منح اللاعب بعض الراحة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ “أسينسيو شعر بانزعاج في ساقه، كما شوهد وهو يضع الثلج عند الوصول إلى مقاعد البدلاء، وقام بإيماءات واضحة من الألم”.

وذكرت أن “أسينسيو سيحصل على راحة من التدريبات مع الفريق حتى الثلاثاء المقبل، وعند استئناف التدريبات سيظهر مدى استمرار معاناة اللاعب من الآلام، أو تعرضه لإصابة عضلية”.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس، إلى 40 نقطة حصدها من 19 مباراة، ويحتل مركز الوصافة في ترتيب الليغا، بفارق أربع نقاط خلف جاره المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي لعب مباراتين أقل.

المصدر: وكالات

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