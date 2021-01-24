الجزائر – أكد وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، امس إنه لا توجد أزمة مع لبنان، على خلفية ما عرف بشحنة وقود الفيول المغشوش من طرف شركة سوناطراك الحكومية للمحروقات.

جاء ذلك، في رد للوزير عبد المجيد عطار على سؤال بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، تابعته “الأناضول”.

وأكد عطار أن ما عرف بقضية سوناطراك في لبنان، لا علاقة لسوناطراك بها بل تتعلق بمشاكل سياسية داخلية لبنانية.

وأضاف “ليس لنا اي مشكل مع لبنان.. فرع سوناطراك الكائن مقره بلندن البريطانية تحمل مسؤولياته وقام بتغيير باخرة وقود الفيول التي قيل حينها بأنه مغشوش بشحنة اخرى”.

وزاد: “الوقود لم يكن مغشوشا وإنما احتوى على القليل من مادة الرمل، ما استدعى تغييره”.

وقبل أيام تناقلت وسائل إعلام في البلدين، أنباء عن تهديد سوناطراك لشركة الكهرباء اللبنانية الحكومية، بتحكيم دولي للحصول على مستحقاتها المتخلفة لدى الشركة ذاتها.

ولم يرد تعليق من سوناطراك ولا وزارة الطاقة الجزائرية على مدى صحة

الأنباء.

وترتبط سوناطراك الجزائرية، منذ يناير/ كانون الثاني 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود (الفيول) لفائدة شركة كهرباء لبنان (حكومية).

الأناضول

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