إيطاليا – تغلب فريق يوفنتوس على ضيفه بولونيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي أرثور ميلو هدف التقدم “للبيانكونيري” مبكرا، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول. وأضاف زميله الأمريكي وستون مكيني الهدف الثاني، بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو.

ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 36 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة ضد نابولي)، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب “الكالتشيو”.

بينما توقف رصيد بولونيا عند 20 نقطة ويشغل المركز الثالث عشرعلى سلم ترتيب الدوري

المصدر: RT

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