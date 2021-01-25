الهند – أثار فيديو مرعب لاشتعال النار في فيل يبلغ من العمر 40 عاما ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، وغضبا كبيرا.

وأفادت وسائل إعلام بأن أحد القرويين القاطنين في منطقة ماسيناجودي تاميل نادو بالهند، أضرم النار في إطار لطرد الفيل، لكن الإطار علق في أذن الحيوان.

وفي مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، يمكن رؤية الفيل المنهك وهو يحاول شق طريقه بعيدا عن المهاجم، فيما كان بعض الأشخاص يطاردونه ويرمون أجساما محترقة عليه في محاولة لإبعاده.

وعثر حراس الغابة لاحقا على الفيل، وهو في حالة ضعف شديد مصابا بحروق كبيرة في الظهر والأذن. وتوفي متأثرا بالإصابات أثناء نقله إلى منشأة طبية للعلاج في 19 يناير الجاري.

وتم حجز 3 رجال زعم أنهم مسؤولون عن هذا الفعل العنيف. وتم القبض على اثنين منهم، أما الثالث فقد هرب.

ومع انتشار الفيديو، دعا مستخدمو الإنترنت إلى تشديد العقوبة على الجناة، معربين عن أسفهم لغياب الروح الإنسانية التي تمنع وقوع مثل هذه الحوادث.

المصدر: “business today”

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