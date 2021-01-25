ليبيا – أكد رئيس المركز الليبي للدراسات الإستراتيجية محمد الأسمر أن فتح باب الترشح لتولي المناصب السيادية بالدولة قد لا يمثل سوى جعجعة من دون جدوى.

الأسمر أوضح في حديث لقناة الغد تابعته صحيفة المرصد أن وضع جدول زمني للمناصب التي تشمل محافظ المصرف المركزي قد تكون لتحقيق أهواء وميول أخرى لا علاقة لها بوحدة الشعب الليبي، فالأزمة الليبية منذ 10 سنوات من دون حل، وليس فيها سوى أصوات داعية لذلك الحل.

وأضاف الأسمر أن مجلس الأمن الدولي لم يأخذ هذه الأزمة بعين الاعتبار، ولم يرسل إشارة واحدة لإدانة أفعال المرتزقة في ليبيا، داعيًا إلى وجوب إنهاء معاناة الليبي الذي يفتقر لرغيف الخبز، بعد أن كانت الدولة الليبية تمد يد العون لشعوب المنطقة لما تملكه من ثروات كبيرة.

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