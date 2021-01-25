ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن الذهاب لاختيار السلطة التنفيذية في ملتقى الـ hd للحوار بات أمرًا واقعًا.

البيوضي أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن فرص الوصول لاتفاق مقبول و معترف به ما تزال قائمة، وهو حد أدنى من الحل عمليًا قد يصل لانتخابات عامة في ديسمبر 2021 أو مارس من 2022، وهو بالتالي سيعطي نفسًا جديدًا لليبيين، بحسب قوله.

وأضاف: “لكن إصرار ستيفاني على فرض رؤيتها وإرغام الجميع على قبولها فإنه قطعًا سينتج اتفاقًا مختلفًا عليه، وستزداد الأوضاع ترديًا، وستتسع دوائر العنف، وسنشهد تصدعًا لكل التحالفات”.

كما اعتبر أنه باكتمال التزكيات والترشح يوم 28 يناير ستكون اللعبة مكشوفة، وسيُعرف أي الخيارات أقرب، العنف السياسي أم الانتخابات.

Share and Enjoy ! 0 Shares