الجمهوريون يلمحون إلى مقاومة شديدة لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ

الجمهوريون يلمحون إلى مقاومة شديدة لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ

الولايات المتحدة – أشار المشرعون الجمهوريون في الولايات المتحدة، امس إلى أنه سيكون على الديموقراطيين خوض معركة إدانة دونالد ترامب بأنفسهم.

وعرض كبار المسؤولين الجمهوريين حججا سياسية ودستورية تشكك في قدرة الديمقراطيين الذين يسيطرون على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ المكون من 100 على تأمين 17 صوتا جمهوريا مطلوبين للإدانة.

وقال السناتور الجمهوري البارز وعضو لجنة الاستخبارات ماركو روبيو إنه يعتقد “أنها محاكمة غبية وستأتي بنتائج عكسية. لدينا حاليا نيران مشتعلة في البلاد والأمر أشبه بصب الزيت على النار”.

لكنه اعترف بأن ترامب الذي حض الآلاف من أنصاره على التوجه الى مبنى الكونغرس للاحتجاج ضد المصادقة على فوز بايدن “يتحمل بعض المسؤولية عما حدث”.

ولفت روبيو، المرشح الرئاسي السابق الذي هزمه ترامب في الانتخابات التمهيدية عام 2016، إلى الآثار السيئة المترتبة عن “إثارة هذا الأمر مرة أخرى” على البلاد.

وأشار جمهوريون آخرون الى أن مجلس الشيوخ لا يملك صلاحية محاكمة مواطن عادي كما هو حال ترامب الآن.

وقال السيناتور مايك راوندز لبرنامج على شبكة “أن بي سي” إن الدستور لا يسمح بمحاكمة رئيس سابق.

ومن المتوقع أن ترسل رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى مجلس الشيوخ الإثنين مادة الاتهام التي تم إقرارها في مجلس النواب وتحمل ترامب مسؤولية التحريض على اقتحام الكابيتول في 6 يناير الذي خلف خمسة قتلى.

المصدر: “أ ف ب”

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