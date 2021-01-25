العراق – أصدر اسماعيل الحديدي، مستشار الرئيس العراقي، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن صدور 430 حكم إعدام بحق مدانين بقضايا جنائية وإرهابية، فيما تحدث عن وجود دعوات لإيقاف عقوبات الإعدام.

وقال الحديدي في تصريح صحفي، إن “العدد الذي أعلن قبل أيام بشأن صدور 340 حكم إعدام، كان يتضمن مجموع ما صدر من مراسيم أحكام الإعدام في مراحل الدورات الحالية والسابقة لرئاسة الجمهورية”.

وأضاف، أن “البعض كان يعتقد بأن الـ340 مرسوماً صدرت بعد حادثة ساحة الطيران، إلا أن هذا العدد من المراسيم شمل السنوات الماضية أيضاً”.

وتابع الحديدي، أن “رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، ولا توجد أي ضغوطات على رئيس الجمهورية بشأن إصدار مراسيم الأحكام، لكن هناك مطالبات من قبل مواطنين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية، بحكم علاقاتها مع العراق، بتخفيف عقوبة الإعدام”.

وقبل يومين أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، مصادقة رئاسة الجمهورية على 340 حكم إعدام صدرت من المحاكم العراقية المختصة بقضايا إرهابية وجنائية.

المصدر: “واع” + RT

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