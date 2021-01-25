إيطاليا – نشر نادي فيورنتينا الإيطالي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الاثنين مقطع فيديو وصورا تظهر وصول الروسي ألكسندر كوكورين نجم سبارتاك موسكو إلى مدينة فلورينسي تمهيدا لانضمامه للفريق.

وكان نادي سبارتاك قد أعلن في بيان منذ عدة أيام عبر حسابه في “تويتر” قرب انتقال لاعبه البالغ 29 عاما إلى فيورنتينا، قائلا: “خلال الأيام القليلة المقبلة، سيسافر ألكسندر كوكورين إلى إيطاليا، وفي حال تجاوزه الفحص الطبي بنجاح، سيصبح لاعبا لفيورنتينا”.

وأضاف البيان: “قبل مغادرته إلى فيورنتينا، ودع كوكورين فريقه وشكره على الأشهر الستة التي قضاها في صفوفه”.

ولعب كوكورين مع سبارتاك 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.

المصدر: spartak.com + acffiorentina

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