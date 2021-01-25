ليبيا – قال المدعي العام العسكري وعضو اللجنة العسكرية المشتركة”5+5″ اللواء فرج الصوصاع إنهم على توافُقٍ تامٍ داخل اللجنة، وعازمون على تمكين القوّة الأمنية المُشتركة المُشكّلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلية.

الصوصاع بيّن في تصريح لقناة “ليبيا 218” اليوم الإثنين أنهم سيعقدون اجتماعًا مُهمًّا يوم الرابع من فبراير القادم؛ لمُناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسة لفتح الطريق الساحلية، مُؤكدًا أنهم مُصرّون على أن يكون الجيش الوطني هو الجهة الوحيدة التي يحقّ لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية.

وفيما يتعلق بملف التشكيلات المسلحة، أوضح الصوصاع أن اللجنة تقوم بعملها في هذا الشأن لمعالجة عملية سحب السلاح والاندماج والتسريح.

وأضاف المدعي العام العسكري أن القيادة العامة للجيش الوطني لديها توجهات بضرورة إيجاد حلّ للمسلحين واستيعابهم من خلال مؤسسات الدولة، وخلق آفاق أخرى لهم بعيدًا عن ساحات القتال والأجواء المشحونة.

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