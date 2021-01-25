ليبيا – قالت عفاف الفرجاني الكاتبة والمحللة السياسية إن تمرير مشروع الدستور الحالي يهدف “إلى هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الدولة مرة أخرى، من خلال المنهجية الموضوعة في الدستور”.

الفرجاني أضافت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن “الجماعة التي فقدت حاضنتها الاجتماعية تبحث عن العودة من خلال مشروع الدستور، على سبيل المثال فيما يتعلق بالنصوص التي تتحدث عن أن القانون الليبي مستمد من الشريعة الإسلامية، وهو أحد الأبواب التي تسمح لهم بممارسة سلطتهم الدينية”.

واعتبرت أن هناك بعض الضغوط الدولية التي تدفع نحو عملية الاستفتاء على الدستور، وأنها ماضية في إطارها خلال الفترة المقبلة.

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