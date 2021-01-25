ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن وجود مراقبين دوليين في ليبيا سيكون عاملًا مهمًا لضمان عدم العودة إلى سيناريو الحرب، إذ إن الصراع المسلح يجب إنهاؤه، لفتح الطريق أمام الحل السياسي.

اوحيدة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال: إن الكل يعرف ويرصد الوضع المحتقن بين الميليشيات المسلحة الموجودة بالمنطقة الغربية، وكيف يمكن أن تجر البلاد إلى إشغال الفتنة من جديد، لتحافظ على وجودها ومصالحها، وبالتالي فإن وجود المراقبة قد يحد من احتمالية قيام هؤلاء بتهديد الأمن والاستقرار وتقويض العملية السياسية برمتها.

وأضاف أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بأعضاء لجنة “5+5” المعنية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، حيث إن قراراتها كي تتحقق على أرض الواقع تحتاج للدعم من مجلس الأمن، وخطوة المراقبين تأتي في هذا السياق.

وتابع عضو البرلمان: “أما بعض الأبواق التي تثير الجدل حول الفكرة، فهي في الأغلب أصوات مؤيدة للميليشيات وحلفائهم خارج ليبيا، ممن يخشون أن تكون تفاهمات العسكريين على حساب وجودهم”.

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