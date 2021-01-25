روسيا – بدأ تزويد وحدات الجيش الروسي بأحث منظومات استطلاع المدفعية من طراز “بنسيلين”.

وقال مدير عام شركة “فيغا” الروسية للأجهزة اللاسلكية، فياتشيسلاف ميخييف، إن وحدات المدفعية للجيش الروسي تسلمت دفعات أولى من منظومة ” بنسيلين” نهاية ديسمبر الماضي بحسب الاتفاقية الموقعة مع وزارة الدفاع الروسية.

وكانت وحدات المدفعية تستخدم سابقا لغرض استطلاع مواقع المدفعية المعادية رادارات خاصة تابعت تحليق القذائف والإصابات وحددت مواقع إطلاقها.

لكن تلك الرادارات كان يمكن إسكاتها من قبل وسائل الحرب الإلكترونية المعادية. أما “بنسيلين” فتعتمد مبدأ آخر، إذ أنها تقوم بحساب المواقع النارية للعدو عن طريق تسجيل الموجات الصوتية والحرارية الناجمة عن إطلاق نيران المدافع وانفجار المتفجرات.

وتجري تلك الحسابات أوتوماتيكيا لتحمل فيما بعد على خارطة إلكترونية.

ولا تسمح الطريقة الصوتية الحرارية بالكشف عن موقع المنظومة نفسها، إذ أن كل أجهزتها تعمل في نظام الاستقبال وليس إرسال المعلومات، ما يمنع وسائل الحرب الإلكترونية من التشويش عليها.

ونصبت منظومة استطلاع المدفعية على منصة شاحنة “كاماز” التي تبلغ سرعة سيرها 90 كيلومترا في الساعة.

وحسب مصممي “بنسيلين” فإنها قادرة على العمل ليلا ونهارا وفي ظروف درجة الحرارة التي تتراوح بين 40 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية فوق الصفر. أما الوقت اللازم لتلقي إحداثيات هدف واحد فلا يزيد عن 5 ثوان.

المصدر: سلاح روسيا

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