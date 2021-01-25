ماليزيا – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي، اليوم الاثنين، عن إقامة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، بنظام التجمع خلال نسخة عام 2021 من المسابقتين.

وسوف تقام بطولة دوري أبطال آسيا في منطقتي غرب وشرق القارة، في حين تجري منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بالمناطق الجغرافية الخمس.

ومن خلال الدعم المتواصل من الاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية المشاركة، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا خلال الفترة بين 14 و30 أبريل، على أن تجري مباريات الشرق في الفترة بين 21 أبريل و7 مايو 2021.

في المقابل تنطلق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في منطقي الجنوب والوسط والشرق اعتبارا من 14 مايو، قبل أن تنطلق منافسات الغرب يوم 23 مايو، على أن تجري مباريات منطقة آسيان في الفترة بين 22-28 يونيو، وتقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وتقام مباريات دور الـ16 ضمن الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا خلال الفترة 13-15 سبتمبر، وربع النهائي في الفترة 27-29 سبتمبر، حيث تجري المنافسة من جولة واحدة، في حين تقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة 19-20 و26-27 أكتوبر.

وفيما يتعلق بكأس الاتحاد الآسيوي 2021، يقام ذهاب قبل نهائي منطقة الغرب يومي 13 و14 سبتمبر، على أن تجري مباريات الإياب بعد أسبوعين، في حين يقام قبل نهائي منطقة آسيان من جولة واحدة يومي 10 و11 أغسطس.

ويقام نهائي مناطق الجنوب والوسط والشرق من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و25 أغسطس، في حين يقام نهائي منطقة آسيان من جولة واحدة يوم 25 أغسطس، ونهائي منطقة الغرب من جولتين يومي 20 أكتوبر و3 نوفمبر.

أما فيما يتعلق بقبل نهائي المناطق فيقام من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة 14-15 و28-29 سبتمبر، على أن يقام الدور النهائي يومي 20 أكتوبر و3 نوفمبر.

وتشهد دوري أبطال آسيا للمرة الأولى مشاركة 40 ناديا في دور المجموعات، ويقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و27 نوفمبر، على أن يقام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم 26 نوفمبر.

وسوف يتم توجيه الدعوة للاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل استضافة المباريات، بعد سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2021 وكـأس الاتحاد الآسيوي 2021، والتي من المقرر أن تقام بعد غد الأربعاء.

المصدر: ar.the-afc.com

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