روسيا تسجل أقل حصيلة يومية من المصابين بفيروس كورونا لأول مرة منذ نحو 3 أشهر

روسيا تسجل أقل حصيلة يومية من المصابين بفيروس كورونا لأول مرة منذ نحو 3 أشهر

روسيا – أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ 3 نوفمبر الماضي، حيث بلغت 19290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، أن 19003 أشخاص تعافوا وتماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا ما مجموعه 3 ملايين و738690 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، وتعافى من الإصابة 3 ملايين و150763 شخصا، وتوفي 69918 شخصا، بواقع زيادة 456 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وكان أكثرها في العاصمة موسكو (2382 إصابة)، تليها سانت بطرسبورغ (2116 إصابة)، ثم ضواحي موسكو (1163 إصابة).

وأجرت السلطات الصحية في روسيا حتى اليوم نحو 100 مليون فحص واختبار للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي الوباء، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح “سبوتنيك V”، وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

المصدر: RT

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