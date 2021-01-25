إسبانيا – وقع لويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد، على الهدف الثاني للروخيبلانكوس في شباك فالنسيا 3-1، الأحد، على ملعب “واندا متروبولياتو”، ضمن مباريات الجولة 20 للدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصاءات، فإن الأوروغوياني سواريز سجل هدفه رقم 12 في الليغا مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم.

وسجل سواريز أهدافه الـ12 خلال أول 15 مباراة في الدوري الإسباني، محققا أفضل بداية للاعب منذ عام 2010، عندما سجل كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد 13 هدفا.

ورفع سواريز رصيده إلى 12 هدفا في هذا الموسم، ليتقاسم صدارة هدافي الليغا، مع المهاجم المغربي يوسف النصيري.

بدوره رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 47 نقطة حصدها من 18 مباراة، ويتربع على عرش صدارة الدوري، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه جاره ريال مدريد، الذي لعب 19 مباراة.

المصدر: twitter/OptaJose

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