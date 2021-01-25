ليبيا – أعلنت شركة الواحة النفطية الانتهاء من أعمال الصيانة لخط 32 بوصة والبدء في ضخ الزيت وأعمال توصيل خطوط نقل النفط وتركيب الوصلات بكافة المواقع.

بيان للشركة تابعته صحيفة المرصد أكد أن هذه المواقع 5 وهي المستهدفة بالصيانة ابتداء من النقطة 32 كيلومتر و57 كيلومتر و65 كيلومتر حتى النقطة 144 كيلومتر مشيرا إلى البدء في فتح جميع الصمامات الموجودة بالخط الرئيسي من محطة الضخ الرئيسية السماح والنقطة 55 كيلومتر ومحطة القطار الرئيسية والصمامات الموجودة على امتداد 148 كيلومتر.

وأضاف البيان أنه وبعد إجراء الاختبارات الأولية وتفريغ الخط من الهواء تم منح الإذن لغرفة التحكم الرئيسية للبدء في ضخ الزيت.

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