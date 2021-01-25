ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام شوها إن نتائج المشاورات في المغرب كانت ايجابية جدًا وتؤسس لمرحلة جديدة في ليبيا، تبدأ بتوحيد المؤسسات والسلطتين التنفيذية والتشريعية.

شوها وفي تصريح لقناة “العربية” أمس الأحد أوضح أنه سيتم اختيار رئيس وأعضاء لمفوضية الانتخابات التي يوجد فيها نقص حاليًا بسبب استقالة عدد من أعضائها.

وحذر عضو البرلمان من أن اتفاق بوزنيقة الذي يهدف لحسم الخلاف والصراع على المناصب القيادية في المؤسسات السيادية، سينهار إذا تمسك طرف ما باستثناء رئيس مفوضية الانتخابات من التوافق على تعيين قيادات جديدة للمؤسسات السيادية، حسب قوله.