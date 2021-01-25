وزير الاقتصاد السوري يجيب.. ما تداعيات طرح الـ5 آلاف على التضخم؟

وزير الاقتصاد السوري يجيب.. ما تداعيات طرح الـ5 آلاف على التضخم؟

سوريا – أكد وزير الاقتصاد السوري، محمد سامر الخليل، أن الواقع الاقتصادي في سوريا بدأ بالتحسن، وهناك معدلات نمو أفضل، مشددا على أن طرح ورقة فئة 5 آلاف ليرة لن يؤدي إلى التضخم.

وقال الخليل في حديث للتلفزيون السوري إن “الاقتصاد يتحسن تدريجيا ويتطلب مزيدا من الوقت”.

وفيما يخص طرح ورقة الخمسة آلاف ليرة، أكد الخليل أنه لا توجد زيادة في الكتلة النقدية، وإنما استبدال أوراق نقدية بأخرى، وأن كل فئات العملة السورية ستبقى، لكن سيتم استبدال التالف منها بفئة الـ 5 آلاف.

وأضاف أن هناك “22% زيادة في قطاع التصدير عن العام الماضي، وأكثر من 50% انخفاض ميزان العجز التجاري في 2020”.

من جهته، أكد مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف سوريا المركزي أن طرح ورقة فئة 5 آلاف ليرة سورية هو حل لمشكلة أثر التضخم، ولن يؤثر ذلك على سعر الصرف.

وفي ما يخص القدرة الشرائية للمواطن، أكد معاون وزير المالية السوري أن الوزارة تتبع أساليب جديدة لتحسين مستوى المعيشة عن طريق الحوافز والتحفيز.

المصدر: “الوطن”

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