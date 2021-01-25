العراق – أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الاثنين، إن محافظة البصرة مهيئة لاستضافة خليجي 25 المقبلة.

وأكد درجال في تصريح صحافي أن “حضور اللجنة الخليجية واقامة مباراة العراق والكويت في ملعب جذع النخلة كل هذه الامورهي لغرض الاطلاع على المنشآت الرياضية والبنى التحتية واجراء تبادل وجهات النظر بما يخدم تعضيد ملف البطولة”.

واشار الوزير الى انه “من اجل فسح المجال امام جميع الجماهير لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الازرق سوف يتم نقلها على جميع القنوات الفضائية العراقية رغم اننا نتمنى فتح ابواب الملعب للجمهور وهو ملح المباريات فضلا عن منحه الدافع المعنوي للاعبينا لتقديم افضل”.