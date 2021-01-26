أنشيلوتي يأمل في قيادة إيفرتون للعب في “التشامبيونزليغ” الموسم المقبل

أنشيلوتي يأمل في قيادة إيفرتون للعب في “التشامبيونزليغ” الموسم المقبل

إنجلترا – أوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الإنجليزي، إنه يفتقد أجواء اللعب بدوري أبطال أوروبا مشيرا إلى احتمال مشاركة فريقه في أرفع مسابقة للأندية في القارة العجوز الموسم المقبل.

ويحتل إيفرتون المركز السادس في الدوري الانجليزي الممتاز (البريميرليغ) برصيد 32 نقطة من 17 مباراة متأخرا بنقطتين عن غريمه في منطقة مرسيسايد ليفربول الذي يحتل المركز الرابع وهو آخر المراكز التي تؤهل صاحبها مباشرة لدوري الأبطال. ولعب ليفربول مباراتين أكثر من إيفرتون.

وقال أنشيلوتي إن مباراتي إيفرتون المقبلتين أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثالث غدا الأربعاء، وأمام نيوكاسل الذي يحتل المركز الـ16 يوم السبت ستكشفان عن موقف الفريق هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: “دوري الأبطال أفضل مسابقة في العالم. قلت حين وصلت إلى هنا أن قيادة إيفرتون للعب في دوري الأبطال يمنحني الحماس والدافعية. أرغب بشدة في ذلك”.

وتابع: “سيكون من المهم معرفة المستوى الذي بلغه الفريق. نرغب في المنافسة على المراكز الستة أو الأربعة الأولى. سنخوض المباراتين المقبلتين على ملعبنا وبنهاية يوم السبت سيتضح مستقبل الفريق.

وأضاف: “المنافسة شرسة في الدوري الممتاز هذا الموسم. هناك فرق مثل وست هام وساوثهامبتون غير معتادة على الوجود بين الستة الأوائل. بالنسبة لهذه الفرق سيكون من المثير حقا أن تنافس الأسماء الكبيرة”.

المصدر: رويترز

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