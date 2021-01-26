ليبيا – أرجع عضو مجلس النواب ميلود الأسود ما وصفه بـ”التعثر” في عملية ترحيل المرتزقة عن الأراضي الليبية رغم توافق كل الأفرقاء على ذلك، إلى ما سماه بـ”رغبة الدول التي جلبتهم في ضمان مصالحها أولًا في ليبيا”، مشيرًا إلى أن هذه الدول تنتظر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتتفاوض معها على مقابل لسحب المرتزقة.

الأسود وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أضاف: “النسبة لنا كمجلس نواب نرفض هذا الربط بين الملفات، ونؤكد أن مطلب إخراج المرتزقة الذين يدعمون طرفي الصراع في ليبيا هو مطلب لا حياد عنه”.

وحذر الأسود من مخاطر استمرار وجود المرتزقة على اتفاق وقف إطلاق النار وحالة التهدئة في البلاد بشكل عام، قائلًا: “هناك حالة تململ كبيرة في الشارع الليبي، قد تتسع وتفعل في شكل تحركات لمهاجمتهم، فضلًا عما يتم استقطاعه من خزينة الدولة لصالح دفع رواتبهم، لأن هؤلاء لم يأتوا مجانًا”.

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