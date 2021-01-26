الروياتي اعتقد أن المشاركة في المقاسمات هو ما يسعى السراج إلى تحقيقه للبقاء في السلطة، ويسعى لذلك أيضًا أحمد معيتيق، مضيفًا: “ولكن لكل منهما مشروعه، فهناك تقاطع مصالح في بعض القضايا، وخلاف في أخرى، وطموح كل منهما ظاهر، وربما يشتركان في اللعب على المسار الأقرب للنجاح، وبما أنهما سلطة قائمة فإن العمل على الاستمرار فيها أسهل من المراهنة على الدخول في الترشيحات والمحاصصة القادمة، وبالتالي فهما يشتركان في عرقلة المسار الأممي”.

وأردف: “لا علاقة لمعيتيق بإعادة ضخ النفط الليبي وذلك معلوم دوليًا، فالأمر مرتبط بالمسار الاقتصادي الذي تقوده البعثة ومهدت له من فترة طويلة، والرجل حاول القفز على هذه المعادلة والقول بإنه هو من أنجز هذا المشروع خلال زيارته إلى موسكو، وصياغة تلك الاتفاقية التي لم تُوَقَّع بينه وبين ممثلين عن قائد الجيش المشير خليفة حفتر”.

ورأى أن مشكلة السراج مع “البقاء في السلطة” تكمن في مستشاريه، مؤكدًا أنه كان صادقًا في تقديم استقالته بسبب ضغوط كان يتعرض لها، لكن المجموعة المحيطة به هي من أعادته إلى محاولة إحياء نفسه سياسيًا من جديد.

وأرجع الروياتي ذلك إلى وجود مصالح اقتصادية كبيرة لهذه الأطراف، وليس من السهولة أن تسمح بخروج السراج وأن يتم إقصاؤها أو فضح الفساد الحقيقي الذي نشأ من اللوبي المحيط بالسراج، وبالتالي فإن الاستقالة كانت حقيقية في وقتها ولكنها أصبحت اليوم غير حقيقية، ولا أعتقد أن السراج ما يزال متمسكا بها حسب زعمه.

واستبعد فشل “المشروع السياسي والتوافق الوطني” على كافة المسارات، وحتى لو تم افتراض أن هذه المسارات ستتوقف أو تفشل، ففي تقديره لن تكون هناك أي حرب، بل حالة من الضبابية والفوضوية والاحتدام السياسي.

كما اختتم حديثه قائلًا: “في النهاية لن يتجرأ أي طرف على إشعال الحرب من جديد؛ لأن الدول المتداخلة في الملف الليبي والداعمة للأطراف المتصارعة وأبرزها روسيا وتركيا لا تريد هذه الحرب، فقد حققت من المنجزات ما يحول دون المقامرة بعمل عسكري ربما يدفع إلى تدخل أميركي قد يقلب الطاولة”.