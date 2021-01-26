ليبيا – رأى عضو مجلس النواب حسن الزرقاء أن دور حكومة الوحدة الوطنية بخصوص قضية إخراج المرتزقة من ليبيا لن يختلف عن سابقتها الوفاق بل ستكون بديلة لها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد ما ينبئ بخروج المرتزقة، فالمجتمع الدولي كان سلبيًا جدًا في هذه القضية،وبالتالي استغل الأتراك الأمر وشرعنوا وجودهم في المنطقة الغربية.

الزرقاء وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أضاف أنه طالما بقيت حكومة الوفاق والميليشيات التابعة لها في السلطة، فسيستمر الوجود التركي في ليبيا وسيزيد.

ولفت إلى أن الجميع بات يرصد الوجود الكثيف للأتراك في مصراتة وقاعدة الوطية ومنطقة أبو قرين، بالإضافة إلى رصد شحنات السلاح والذخائر التي ترسلها إلى ليبيا وإرسال الطائرات، وتجهيز القواعد العسكرية واستمرار التدريبات العسكرية.

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