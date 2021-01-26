ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء مع كل من وزير مالية الوفاق فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومدير عام الشركة إبراهيم الفلاح.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق إمكانية إيجاد آليات عمل تعجل بتوفير المتطلبات المالية وتذليل العقبات أمام برامج تغطية العجز في إمدادات الكهرباء، وخطط زيادة القدرة الإنتاجية، والإسراع بتنفيذ المشروعات الخاصة بالعمرات والصيانة والإنتاج الجديدة؛ للتغلب ولو جزئيًا على مشكلة الكهرباء والتخفيف من حدتها خلال فصل الصيف القادم.

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