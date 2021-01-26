فلسطين – هدمت جرافة تابعة للقوات الإسرائيلية، العديد من التوسيعات والبوابات والتحسينات التي أضيفت لموقع خان اللبن الشرقية بجنوب نابلس بهدف حمايته، وأتلفت الأسلاك المحاذية.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن يعقوب عويس لوكالة “وفـا”، إن القوات الإسرائيلية حاصرت منطقة الخان منذ ساعات الصباح، وبدأت جرافة تابعة لها بهدم البوابات والنوافذ والتوسيعات للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم إصلاحها، وأتلفت الأسلاك الشائكة حول المنطقة.

وخان اللبن الشرقية موقع أثري بني في العهد العثماني ويحتوي على نبع ماء، ويتعرض الخان منذ سنوات لاعتداءات متواصلة من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين بهدف مصادرته والاستيلاء عليه، كونه يقع في المنطقة الواصلة بين مستوطنتي “عيلي” و”معاليه ليبونة”.

المصدر: وفا

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