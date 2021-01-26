ليبيا – افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية يضم المستشفى الذي تم إنشاؤه وتجهيزه وفقًا لأعلى مستوى ليكون مستشفى تعليميًا يعنى بالخصوبة والمساعدة على الإنجاب عدد خمس عيادات خارجية للنساء، وعيادة للذكورة وعيادة للتغذية.

كما يضم عيادة للأشعة التخصصية، وحجرتي عمليات، وأخرى للعمليات الكبرى، وحجرة لعمليات الحقن المجهري، وحجرة للعناية الفائقة بسعة أربعة أسرّة، وحجرتي إفاقة بسعة ستة أسرة، وأربعة حجرات إيواء بسعة ثمانية أسرة، إضافة إلى معمل أجنة تخصصي، ومعمل للحقن الصناعي، ومعمل وراثي، وحجرة لتجميد العينات.

ويضم المستشفى أيضًا قسمًا للأشعة، ومعمل خارجي، وصيدلية تخصصية، وحجرتين لجمع العينات، إضافة للطابق العلوي الذي تم تخصيصه لإدارة المركز، وحجرات المحاضرات والمكتبة الطبية.

وجاء افتتاح المستشفى الذي تعرض مبناه السابق للدمار خلال الحرب على الجماعات الإرهابية، في إطار اهتمام الحكومة الليبية ورئيسها بشريحة واسعة كانت تعاني تكاليف الخصوبة والمساعدة على الإنجاب.

وتجول الثني والمرافقون له في أروقة المستشفى، مؤكدًا أنه سيشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي الليبي بما يلبي احتياجات هذه الشريحة.

وأشاد الثني بجهودب المستشفى، مشيرًا إلى دعمه التام له وللقطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وحضر مراسم الافتتاح كل من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري، ووزير الصحة سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ومدير إدارة التوجية المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، وعدد من أعيان ومشائخ منطقة القوراشة.

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