ليبيا- رحبت سفارة بريطانيا في ليبيا بالبيان الصادر عن اللجنة العسكرية “5+5” بمناسبة مرور 3 أشهر على اتفاقية وقف إطلاق النارفي الـ23 من أكتوبر الماضي.

السفارة أشادت في بيان صدر عنها تابعته صحيفة المرصد بالخطوات المهمة التي اتخذتها اللجنة بهدف تنفيذ بنود الاتفاق، ومنها تبادل الأسرى بإشراف اللجنة، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، وإعادة تصدير النفط واقتراح توحيد وإعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية.

وأضاف البيان أن اتفاق وقف إطلاق النار نصَّ على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر، وعلى الرغم من أن هذا لم يتحقق بعد، فإن بريطانيا مرحبة بالالتزام الحاسم للجنة بهذا الهدف الأساسي لتحقيق السلام المستدام في ليبيا.

وأكد ابليان مواصلة بريطانيا دعم اللجنة وبعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع دعوة جميع الأطراف إلى تسريع الجهود المبذولة لتحقيق ذلك، بما فيها الخروج الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وإعادة فتح الطريق الساحلي.

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