تايوان – نفذت طائرات سلاح الجو التايواني مناورة تحاكي سيناريو حرب، أظهرت فيها أن أسطولها الجوي “مسلح ومستعد للمعركة”، وذلك بعد تحليق عشرات الطائرات الحربية الصينية في “منطقة تايوان الجوية”.

وقال الكولونيل التايواني، لي تشينغ شي، إن طائراتهم عادة ما تكون مسلحة بـ”الرشاشات”، وصواريخ “سايدويندرز”، وصواريخ “سكاي سورد” تايوانية الصنع، عند الرد على الطائرات الصينية، مؤكدا أن سلاح الجو التايواني “يمكنه الرد على بكين في أي وقت”.

وقال خلال زيارة نظمتها الحكومة لقاعدة جوية: “نحن مستعدون (للمعركة)، ولن نتخلى عن شبر واحد من أراضينا”.

من جانبه، أشار الطيار، وانغ تشيه تشان، إلى أن “كل الطيارين يتعرضون لضغوطات كبيرة للغاية، ولكن طالما أن القوات الجوية هنا، فسوف نرد وفقا لقواعد الاستعداد للمعركة”.

وتأتي هذه المناورة وهذه التصريحات، بعد توتر الأجواء بين الصين وتايوان، وذلك منذ التوغل الواسع النطاق للمقاتلات الصينية والقاذفات ذات القدرات النووية في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان، يومي السبت والأحد، حيث جاء ذلك بعد دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية إلى الممر المائي البحري المتنازع عليه (بين الصين وتايوان)، إذ أعلن الجيش الأمريكي، الأحد الماضي، أن مجموعة حاملة الطائرات “تيودور روزفلت” دخلت بحر الصين الجنوبي لتعزيز “حرية البحار”، وذلك في وقت يثير فيه التوتر بين الصين وتايوان قلقا بواشنطن.

المصدر: رويترز

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