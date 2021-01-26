ليبيا- سلط تقريران تحليليان أعدهما موقعا “عالم النفط” و”أس+بي” غلوبال الاقتصاديان الدوليان الضوء على مسألة إيقاف جانب من الإنتاج النفطي الليبي.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد أوضحا أن أسعار النفط ارتفعت في بورصة نيويورك النفطية؛ بسبب القيود المفروضة على الإنتاج النفطي في ليبيا وعوامل أخرى، فيما يرى الخبير الاقتصادي يوغين واينبرغ أن ما حدث سيظهر عجزًا في المعروض من النفط في الربع الأول من العام الحالي.

ونقل التقريران عن خبراء آخرين تأكيدهم أن الوضع في ليبيا يمثل الخطر الأكبر الذي سيواجه في المدى القريب إمدادات النفط العالمية.

وأرجع الخبراء هذه التأكيدات لوجود خلافات بين المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس بشأن الإيرادات النفطية.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares