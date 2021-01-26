إسبانيا – أعلن ريال مدريد الإسباني إصابة مدافعه ناتشو فيرنانديز بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وذكر النادي عبر بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي أن ناتشو أجرى اختبار كورونا، وجاءت نتيجته إيجابية.

وتأتي إصابة ناتشو بالفيروس بعد أيام قليلة من الإعلان عن إصابة مدربه، زين الدين زيدان، بالفيروس، وهو ما جعله يغيب عن لقاء فريقه ضد ديبورتيفو ألافيس في الليغا السبت الماضي.

وانضم ناتشو لقائمة الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس، ومن بين هؤلاء زميلاه كاسيميرو وإيدين هازارد، اللذان تعافيا منه.

وشارك ناتشو حتى الآن هذا الموسم في 10 مباريات، 7 مباريات في الدوري الإسباني، ومبارتان في دوري أبطال أوروبا، ومباراة وحيدة في كأس السوبر الإسباني.

المصدر: realmadrid.com

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