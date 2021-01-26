ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرضها مجددًا للسرقة والاعتداءات المتوالية وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية، من قبل مجموعة وصفتها بـ”الخارجة عن القانون”.

الشركة أشارت عبر مكتبها الإعلامي قيام المجموعة بسرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 900 متر على خط مزرعة الجزائر، من 30 النجيلة، التابع الى دائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

وأوضحت الشركة أن من بين تلك الاعتداءات سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 750 متر على خط جفينة من 30 غوط الرمان، التابع لدائرة توزيع الحي الصناعي، بالإضافة إلى سرقة 200 متر أسلاك ضغط منخفض على خط الصبخة بدائرة توزيع كعام.

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