ليبيا- عقدت وزارتا التعليم والصحة في الحكومة الليبية اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية، وإطلاق حملة المسح العشوائي فيها.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة تابعته صحيفة المرصد، فقد ترأس الاجتماع الذي عقد في جامعة عمر المختار الوزيران فوزي بومريز وسعد عقوب، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة جائحة كورونا.

وأضاف البيان أن الاجتماع الذي حضره أيضًا الوكلاء ومديرو الإدارات بالوزارتين، وعدد من مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، وتم تكريسه لمتابعة تنفيذ تطبيق الإجراءات وإطلاق الحملة ستنفذها اللجنة الاستشارية الطبية ووزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم، وستنطلق خلال الأسبوع القادم.

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