الولايات المتحدة – رفع صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021، وقال إن الركود الذي أوقد فيروس كورونا شرارته في 2020 سيكون أقل بنحو نقطة مئوية كاملة عن التقديرات السابقة.

وأضاف أن الموافقة على عدة لقاحات وشروع بعض الدول في التطعيم خلال ديسمبر الماضي يعززان الآمال بانتهاء الجائحة التي أصابت نحو 100 مليون شخص، وأودت بحياة أكثر من 2.1 مليون آخرين في أنحاء العالم.

وقال إن تجدد موجات كوفيد-19 وظهور سلالات جديدة ينطوي على مخاطر، وإن النشاط العالمي سيظل دون توقعات ما قبل كوفيد الصادرة قبل نحو عام.

وبات من المرجح أن ينحدر نحو 90 مليون شخص عن خط الفقر المدقع في 2020 و2021، إذ تمحو الجائحة التقدم المحقق في الحد من الفقر على مدى العقدين الأخيرين. وما زالت أعداد كبيرة تعاني من البطالة المباشرة أو المقنعة في بلدان عديدة، بما فيها الولايات المتحدة.

وتنبأ الصندوق في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي انكماشا عالميا نسبته 3.5 بالمئة في 2020، وهي قراءة أفضل بواقع 0.9 نقطة مئوية عن انكماش بنسبة 4.4 بالمئة كان يتوقعه في تقرير أكتوبر الماضي، وذلك بفضل زخم أقوى من المتوقع في النصف الثاني من 2020.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي 5.5 بالمئة في 2021، بما يزيد 0.3 نقطة مئوية عن توقع أكتوبر الماضي، عازيا ذلك إلى تسارع ستغذيه اللقاحات في وقت لاحق من السنة ومزيد من إجراءات الدعم في الولايات المتحدة واليابان وبعض الاقتصادات الكبيرة الأخرى.

وقال إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.1 بالمئة في 2021، وهو ما يزيد نقطتين مئويتين على التوقع السابق بفضل استمرار الزخم القوي للنصف الثاني من 2020، ودعم مالي إضافي بقيمة 900 مليار دولار أقر في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين 8.1 بالمئة في 2021 و5.6 بالمئة في 2022، بينما كانت توقعات أكتوبر تشرين الأول 8.2 بالمئة و5.8 بالمئة على الترتيب، في حين بلغ النمو المتوقع لاقتصاد الهند 11.5 بالمئة في 2021، بزيادة 2.7 نقطة مئوية عن تقدير أكتوبر تشرين الأول بعد تعاف أقوى من المتوقع في 2020.

فيما يتعلق بروسيا، قال الصندوق إن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن ينمو في 2021 بنسبة 3 بالمئة، بدلا من توقعات سابقة أشارت إلى 2.8 بالمئة.

المصدر: رويترز + نوفوستي

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