إيران – أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه سيجري مشاورات خلال زيارته لروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا، حول “تعاون سداسي الجانب” وغيره من مجالات التعاون الإقليمي.

وفي تصريح للصحفيين بنهاية زيارته لأذربيجان، قال ظريف: “باكو شكلت المحطة الأولى من جولتي في منطقة القوقاز لإجراء مباحثات حول آليات تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، إلى جانب توسيع العلاقات الثنائية”.

وأضاف: “نحن أقمنا خلال الأشهر الماضية تعاونا مميزا في المجالات الثنائية مع جمهورية أذربيجان”، لافتا إلى الجهود والزيارات السابقة التي وصفها بالـ”جيدة” من أجل تسوية المشاكل الإقليمية، إلى جانب زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، قبل فترة قليلة، الى باكو وبلدان إقليمية أخرى.

وعن مباحثاته مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أكد ظريف أن اللقاء كان “في غاية الأهمية والفائدة”.

ومن جهة أخرى، قال ظريف: “سأجري مشاورات خلال زيارتي لروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا، حول “التعاون سداسي الجانب” وغيره من مجالات التعاون الإقليمي”.

وكالات

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