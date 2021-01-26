ليبيا – زعم عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن البعض يحاول النيل من “ثورة فبراير” وتحميلها كل مايعانيه المواطن، مشيرًا إلى أنها منحت الحرية لليبيين، لكن للأسف ما بين الطمع داخل الليبين أنفسهم وتناحرهم، وما بين المؤامرات الإقليمية والدولية، نتج الواقع الحالي.

عبد العزيز أعرب خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد، عن أمله بتغيير الواقع قريبًا؛ لأن من استطاع المقاومة “بثورة فبراير” يستطيع قلب الطاولة بأي زمن ومرحلة وفقًا لحديثه.

وفيما يتعلق بنتائج الحوار قال: “الجميع مصدوم من ما توصله له الحوار من محاصصة وتفريط في الوطن من أجل المناصب، هذا سيفكك النسيج الاجتماعي وهو توطيد لتقسيم ليبيا، المجتمع الدولي يريد تقسيم ليبيا، هذا التقسيم سيقسم برقة لنصفين، والعقليات الموجودة متخلفة، وكل من وافق على هذا الطرح هو متخلف ومن المفروض عزله”.

وأضاف: “سماحة المفتي الغرياني عندما قال بدلتم ما اتفقتم عليه ردوا عليه بأن هذه مقاربة سياسية، هذا ضحك على الذقون، الغرب يريد للأمور أن تدخل ببعضها، خاصة عندما يضعون المعيار غير المواطنة والكفاءة، رئيس المجلس الرئاسي من الغرب ورئيس الحكومة من الشرق، كيف هذا؟ عندما صمتنا عن هذا وصلوا للمحكمة العليا وديوان المحاسبة وغيرها إلى أن أصبحوا يلعبون بالقضاء. كيف توافقون على هذا الأمر الذي سيقضي على ثقتنا في بعضنا وفي القضاء والدولة؟”.

وأشار إلى أن الحكومات الموجودة غير قانونية وغير شرعية وصرفت خلال الـ5 سنوات أموالًا لم تصرف طوال تاريخ ليبيا، لافتًا إلى أن الوضع الأمني أصبح هشًا بعد ما تم الاتفاق عليه في عام 2015 لتوحيد المؤسسات، علاوة على سوء الخدمات المقدمة للمواطن.

عبدالعزيز أردف قائلًا: “هل المهجرون محسوبون في هذه المعادلة أم لا؟ فلو أحد المهجرين ذو كفاءة ونزاهة تقدم لمتصب محافظ ليبيا وهو مواليد برقة، هل سيقبل؟ من هنا سنعلم مدى جدية الموضوع، الكلام حساس وهناك عقبات وحرب أهلية وتقسيم البلاد، يقولون أن اتفاق الصخيرات هو من جاء بالحليف التركي للدفاع عن طرابلس، لكن عليهم سؤال أنفسهم، ما الذي أتى بالحرب على طرابلس ليأتي الشريك التركي للدفاع معنا إلا لعبكم بالوطن من أجل المناصب والأموال”.

وفيما يتعلق باجتماع جلسي النواب والدولة الاستشاري علق قائلًا: “النواب والدولة في بوزنيقة حلوا مشكلة لا تخص حياتنا، لم يناقشوا أزمة الكهرباء والسيولة بل اتفقوا واجتمعوا لتقسيم ليبيا. الرجال البنيان الذين قاتلوا داعش أين هم لاسترداد روح فبراير التي لم تأتِ لتقسم البلاد. نحن بانتظار مواقف وبيانات ترفض ما جرى، وعلى الجميع الوقوف وقفة رجل واحد من أجل عزل هؤلاء والحجر عليهم وإيقاف تقسيم ليبيا”.

واختتم حديثه مسلطًا الضوء على الفساد المستشري في قطاع الصحة، مؤكدًا أنه لايمكن السكوت عليه، خاصة بعد المليارات التي خصصت لهذا القطاع، وتحديدًا لمجابهة فيروس كورونا.

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