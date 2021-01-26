ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي القيادي في حزب “التجمع الإسلامي”محمد عماري زايد سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيني بوتشينو اليوم الثلاثاء لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق مستجدات الوضع السياسي الراهن، وفرص نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، حيث قد عماري زايد شرحًا وافيًا لكل الخيارات المطروحة في هذا السياق.

كما تطرق الجانبان إلى مناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تدريس اللغة الإيطالية بمرحلة التعليم الثانوي كلغة اختيارية، وتشكيل لجنة مشتركة تشرف على البرنامج، وتدريب معلمين ليبيين للقيام بهذه المهمة بإحدى الجامعات الإيطالية المشهود لها في هذا المجال حال تحسن الوضع الوبائي في إيطاليا.

وأكد الطرفان على أهمية التواصل بين الجانبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يخص التعاون في مجال التعليم، وكذلك التنسيق المشترك فيما يتعلق بالتطورات السياسية الحالية.

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