ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي القيادي في حزب “التجمع الإسلامي” وزير شؤون المجالس المتخصصة ووزير تعليم الوفاق محمد عماري زايد امس الإثنين مع كل من عميد بلدية مصراتة محمود الصقوطري وعضوي المجلس البلدي عمر النعاس وعلي الناظوري، الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.
عماري أكد خلال الاجتماع وفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على ضرورة العمل لتذليل الصعوبات التي تواجه البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
كما ناقش الاحتماع سير العملية التعليمية في البلدية خلال جائحة “كورونا” والإجراءات المتبعة وفق الاطار الوبائي المُعدّ من اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة تعليم الوفاق.