ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي القيادي في حزب “التجمع الإسلامي” وزير شؤون المجالس المتخصصة ووزير تعليم الوفاق محمد عماري زايد امس الإثنين مع كل من عميد بلدية مصراتة محمود الصقوطري وعضوي المجلس البلدي عمر النعاس وعلي الناظوري، الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.